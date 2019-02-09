Doğubayazıt'ta Silahlı Kavga: 1'i Polis 2 Yaralı
1 saat önce
Ağrı'ın Doğubayazıt ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i polis 2 kişi yaralandı.
Ağrı
'ın Doğubayazıt
ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i polis 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Doğubayazıt ilçesinin Çiftepınar Mahallesi Büyük Ağrı Caddesi üzerinde silahlı iki grup arasında kavga çıktı. Sokak ortasında birbirlerine silahla ateş açan ve sebebi henüz öğrenilemeyen iki grup arasında çıkan kavgada 1'i polis 2 kişi yaralandı. Kavgaya müdahale etmek için olay yerine giden bir polis memuru çıkan kavgada yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Yaralılar Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırılırken, olayla ilgili 4 şahsın gözaltına alındığı bildirildi. Doğubayazıt Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bugün saat 13.30 sıralarında ilçemiz Pasajlar Bölgesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı çatışma neticesinde polisimiz olaya müdahale ederek her iki taraftan 4 kişiyi yakalamış, 3 tabanca ele geçirmiş, gerekli adli işlemler başlatılmıştır" denildi.
(Ercan Tunç İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 03:21 Kaynak: İHA
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