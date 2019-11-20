Doğubayazıt'ta ücretsiz KPSS kursu

Doğubayazıt Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğünce (SYDV,) Aile Destek Merkezi'nde (ADEM) kadın öğrencilere yönelik ücretsiz Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) kursu verilmeye başlandı.

Halk Eğitim Müdürlüğünce görevlendirilen alanında uzman öğreticilerin ders verdiği kurslarda, toplamda 5 branşta 160 kursiyer ücretsiz eğitim görüyor.

Doğubayazıt Kaymakamlığı SYDV Müdürü Mehmet Arvas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ADEM bünyesinde bayanlara yönelik açılan ücretsiz KPSS kurslarına yoğun ilgi gösterildiğini söyledi.

Bayanların sosyal ve ekonomik hayata katılımlarını artırmak için mücadele ettiklerini anlatan Arvas, şunları kaydetti:



"Şu an Vakfımız bünyesindeki üç Aile Destek Merkezi ile ilçemizde hizmet vermekteyiz. 4-6 yaş kurslarından tutun, meslek edindirme ve KPSS kurslarına kadar Halk Eğitim ve İlçe Müftülüğü işbirliğiyle faaliyet alanımızı geniş bir çerçeveye yaydık. Bizim önceliğimiz bayanlar ve çocuklar. Tek amacımız ise onların iyi birer eğitim alarak geleceğe umutla bakmalarını sağlamak."