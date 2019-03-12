Son Dakika Haberleri: Doğubayazıt'ta Yangın

Doğubayazıt'ta Yangın

1 saat önce

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde çıkan yangında, bir evin bahçesinde bulunan mutfak tamamen kullanılamaz hale geldi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde çıkan yangında, bir evin bahçesinde bulunan mutfak tamamen kullanılamaz hale geldi.

Hürriyet Mahallesi'nde Fikri Ergül'e ait evin bahçesinde bulunan mutfakta gece geç saatlerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mutfaktan çıkan alevleri fark eden Ergül ailesi, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, mutfağın tamamını saran alevleri yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürdü.

Can kaybının yaşanmadığı yangında, mutfak tamamen kullanılamaz hale geldi. Aile fertlerinden yangınla ilgili bilgi alan polis, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 09:34 Kaynak: AA

Ağrı, Doğubeyazıt, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Anne, İki Çocuğuyla Birlikte Alevlerin Ortasında Kaldı Öğrencileri Taşıyan Minibüs Yolda Alev Alev Yandı

Avrasya Üniversitesi'nde Yangın Çıktı Yeni Bir Parti, Son Açıklamasında "Beka Sorunu" Vurgusu Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 10:53:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doğubayazıt'ta Yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]