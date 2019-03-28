Doğubayazıt'ta Yoğun Sis

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde etkili olan yoğun siste, görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde etkili olan yoğun siste, görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.



Doğubayazıt ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası sis etkili oldu. İlçe merkezi ve çevre yolunda görüş mesafesinin 5 metreye kadar düştüğü ilçede, trafikte sürücüler zor anlar yaşadı, kontrollü olarak araçlarıyla ilerledi.



- Ağrı

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