Son Dakika Haberleri: Doğubayazıt'ta Yoğun Sis

Doğubayazıt'ta Yoğun Sis

1 saat önce

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde etkili olan yoğun siste, görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.

Doğubayazıt'ta Yoğun Sis, System.String[]
AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde etkili olan yoğun siste, görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.

Doğubayazıt ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası sis etkili oldu. İlçe merkezi ve çevre yolunda görüş mesafesinin 5 metreye kadar düştüğü ilçede, trafikte sürücüler zor anlar yaşadı, kontrollü olarak araçlarıyla ilerledi.

- Ağrı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 03:19 Kaynak: DHA

Sabah, Ağrı, Doğubeyazıt, Güncel
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