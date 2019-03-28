Doğubayazıt'ta Yoğun Sis
1 saat önce
AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde etkili olan yoğun siste, görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.
AĞRI'nın Doğubayazıt
ilçesinde etkili olan yoğun siste, görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.
Doğubayazıt ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası sis etkili oldu. İlçe merkezi ve çevre yolunda görüş mesafesinin 5 metreye kadar düştüğü ilçede, trafikte sürücüler zor anlar yaşadı, kontrollü olarak araçlarıyla ilerledi. - Ağrı
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 04:47 Kaynak: DHA
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