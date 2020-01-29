Doğubayazıt'tan Elazığ'daki depremzedelere yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğubayazıt'tan Elazığ'daki depremzedelere yardım - Son Dakika

Doğubayazıt'tan Elazığ'daki depremzedelere yardım

6 saat önce

Doğubayazıt'ta Türk Kızılay tarafından başlatılan yardım kampanyasıyla toplanan gıda ve ihtiyaç malzemeleri, deprem bölgesine gönderildi.

Doğubayazıt'tan Elazığ'daki depremzedelere yardım, System.String[]

Doğubayazıt'ta Türk Kızılay tarafından başlatılan yardım kampanyasıyla toplanan gıda ve ihtiyaç malzemeleri, deprem bölgesine gönderildi.

Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki depremzedelere ulaştırılması için yardım kampanyası başlattı.

Sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların desteğiyle kısa sürede toplanan gıda, giyim, ısıtıcı, battaniye, bebek maması ve benzeri yardım malzemeleri, Kızılay gönüllülerine teslim edildi.

Bir süre şube binasında istiflenen yardımlar, Kızılay için tahsis edilen kamyonla deprem bölgesine gönderildi.

Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi Başkanı Kemal Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Elazığ'daki depremzedeler için başlattıkları kampanyaya sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Kış mevsimi nedeniyle havaların soğuk olduğuna işaret eden Şahin, şöyle konuştu:

"Biz de Kızılay olarak ilk aşamada battaniye, giyim, ısıtıcı, gıda, bebek maması ve bezi gibi yardımları halkımızdan talep ettik. Sağ olsunlar evlerinde, mutfaklarında ne varsa bize getirdiler ve çok kısa bir süre içerisinde gördüğünüz bu kamyonu doldurduk. Amacımız empati kurarak o bölgedeki halkın sıkıntılarına, dertlerine ortak olabilmek. Oradaki bütün kardeşlerimize buradan sizin vasıtanızla geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Doğubeyazıt, Kızılay, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 03:24 Kaynak: AA
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