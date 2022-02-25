Doğubayazıt ve Patnos'a Adli Tıp Şube Müdürlüğü kuruluyor - Son Dakika

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Doğubayazıt ve Patnos ilçelerinde Adli Tıp Şube Müdürlüğünün kurulacağını bildirdi.

Milletvekili Çelebi, yaptığı yazılı açıklamada, iki ilçeye Adli Tıp Şube Müdürlüğü kurulmasının Adalet Bakanlığı tarafından onaylandığını belirtti.

Çelebi, açıklamasında şunları kaydetti:

"Ağır Ceza Merkezi olan Patnos ve Doğubayazıt ilçelerimize Adli Tıp Şube Müdürlüğü kurulması bakanlık onayı ile uygun görülmüştür. Önümüzdeki aylarda adli tıp uzman doktorlarının atanması ile adalet hizmeti hızlanacak ve kalitesi artacak. Hukuk işlemleri üzerine çalışan ve adli vakaların çözümünü kolaylaştırıcı işlevi olan Adli Tıp Şubelerinin ilçelerimize hayırlı olması diliyorum. Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ'a desteklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum."