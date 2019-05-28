Son Dakika Haberleri: Doğubeyazıt'ta sakalı-ı şerif izdihamı
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Doğubeyazıt'ta sakalı-ı şerif izdihamı

59 dakika önce

Ağrı Doğubayazıt İlçe Müftülüğü tarafından ramazan ayı dolayısıyla Resulullah (sav) hazretlerinin Sakal-ı Şerif'i Doğubayazıt ilçesine getirildi.

Doğubeyazıt'ta sakalı-ı şerif izdihamı, System.String[]
Ağrı Doğubayazıt İlçe Müftülüğü tarafından ramazan ayı dolayısıyla Resulullah (sav) hazretlerinin Sakal-ı Şerif'i Doğubayazıt ilçesine getirildi.

Sakal-ı Şerif Doğubayazıt Merkez Mehmet Bayazıt Camisi'nde gün boyu erkekler için, kadınlar için ise Ahmed-i Hani Camisi'nde ziyarete açıldı.

Doğubayazıt halkının Resulluah (sav) hazretlerinin Sakal-ı Şerif'ini ziyaret etmek için camilere akın ettiler.

Vatandaşlar, Doğubayazıt Merkez Mehmet Bayazıt Camisi ve Ahmed-i Hani Camisi önünde Sakal-ı Şerif'i görmek ve ziyaret etmek için uzun kuyruklar oluşturdular.

Ziyarete gelen vatandaşlar tarafından getirilen tekbir ve okunan salavatı şerifler ile Sakal-ı Şerif'i ziyaret etmelerinin mutluluğunu yaşayanlar, cep telefonlarıyla fotoğraf ve video çekimi yaptılar.

Doğubayazıt İlçe Müftüsü Adem Özdemir Camii cemaatine yaptığı açıklamada "Diyanet İşleri Başkanlığının İslam ansiklopedisindeki Sakal-ı Şerif maddesine göre toplam 1818 Sakal-ı Şerif bulunduğunu bunlardan şuan iki tanesini ilçemizde misafir ediyoruz. Peygamber efendimizi dünya gözüyle göremedik ama çok şükür Rabbimize bize efendimizin iki parçasını burada görmeyi nasip eyledi. Doğubayazıt halkı tarafından Sakal-ı Şerif'e yoğun bir ilgi var. Bu halkımızın Peygamber Efendimize olan sevgisini ve hürmetini gösteriyor" dedi. - AĞRI
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 03:57 Kaynak: İHA
Ağrı, Doğubeyazıt, Güncel
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