SPOR Doğucan Haspolat: Hedefim A Milli Takım - Son Dakika
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SPOR Doğucan Haspolat: Hedefim A Milli Takım

25.04.2022 23:25

SPOR Doğucan Haspolat: Hedefim A Milli Takım'Takım olarak hareket ettiğimiz için buradan galip ayrıldık''Sami hoca ile birlikte bir takım olduk'Olgucan KALKAN - Serhan TÜRK / İSTANBUL, (DHA) - Kasımpaşa'nın 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Doğucan Haspolat, 'Her Türk oyuncu gibi benim de...

SPOR Doğucan Haspolat: Hedefim A Milli Takım

'Takım olarak hareket ettiğimiz için buradan galip ayrıldık'

'Sami hoca ile birlikte bir takım olduk'

Olgucan KALKAN - Serhan TÜRK/ İSTANBUL, (DHA) - Kasımpaşa'nın 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Doğucan Haspolat, 'Her Türk oyuncu gibi benim de hayalim milli takım. Hedefim milli takıma gitmek' dedi.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 34'üncü haftasında Kasımpaşa deplasmanda Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Kasımpaşa'nın orta saha oyuncusu Doğucan Haspolat, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

İyi oynadıklarını ve hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını ifade eden Doğucan Haspolat, 'Takım olarak iyi mücadele ettik. Çok iyi organize olduk. Takım olarak oynadığımız, iyi durduğumuz ve beraber hareket ettiğimiz için buradan galibiyetle ayrıldık' diye konuştu.

'SAMİ HOCA İLE BİRLİKTE BİR TAKIM OLDUK'

Teknik direktör Sami Uğurlu ile iyi bir çıkış yakaladıklarını söyleyen Haspolat, 'Sami hoca, hocamız olduktan sonra bir takım olduk. Beraber hareket etmeye başladık. Takım olmayı başardığımız için de iyi sonuçlar gelmeye başladı' şeklinde konuştu.

'HEDEFİM A MİLLİ TAKIM'

Hayalinin A Milli Takım forması giymek olduğunu belirten 22 yaşındaki orta saha, 'Her Türk oyuncu gibi benim de hayalim milli takım. Hedefim milli takıma gitmek. Ben de milli takımda oynamak isterim. Ben de milli takıma gitmek için çalışıyorum, elimden geleni yapıyorum' diye konuştu.

SPOR Doğucan Haspolat: Hedefim A Milli Takım
SPOR Doğucan Haspolat: Hedefim A Milli Takım
SPOR Doğucan Haspolat: Hedefim A Milli Takım
SPOR Doğucan Haspolat: Hedefim A Milli Takım

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Kaynak: DHA

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