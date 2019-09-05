Son Dakika Haberleri: Doğuda 3 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor
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Doğuda 3 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

49 dakika önce

Erzurum, Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Doğuda 3 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor, System.String[]

Erzurum, Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava sabah saatlerinde parçalı ve az bulutlu olacak. Öğle saatlerinden akşam saatlerine kadar ise Erzurum'un kuzeydoğusu ile Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 7, Kars'ta 8, Erzurum'da 9, Ağrı'da 11, Tunceli'de 13, Erzincan ve Iğdır'da 15 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Tunceli'de 32, Erzincan'da 31, Iğdır'da 30, Ağrı'da 28, Erzurum'da 27 ve Ardahan'da 24 derece olacak.

Erzurum, Ardahan, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 09:52 Kaynak: AA
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