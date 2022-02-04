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Doğuda 4 ilde 606 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Doğuda 4 ilde 606 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

04.02.2022 10:08
Doğuda 4 ilde 606 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 606 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 606 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi yüzünden 185 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekiplerinin kapalı yolları açmaya çalıştığı ilde, belediye görevlileri de cadde ve kaldırımlarda tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Uzun süredir kapalı olan Van-Bahçesaray kara yolunda da çalışmalar devam ediyor.

Hakkari

Kentte gece saatlerinde başlayan kar, ulaşımda aksamalara neden oldu.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kent genelinde 78 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri, söz konusu yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ve Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri de cadde ve yollarda kar küreme çalışması yürüttü.

Muş

Muş'ta sabah saatlerinde etkili olan kar, kent merkezini beyaza bürüdü.

Belediye ekipleri cadde ve kaldırımlarda biriken karları temizledi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, Muş'ta kar yağışı nedeniyle 32 köy yolunun kapalı olduğunu belirtti.

Bitlis

Bitlis'te de kar yağışı nedeniyle 311 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kent genelinde kar yağışının etkili olduğunu söyledi.

Kurtkan, kapanan köy yollarını bir an önce açacaklarını kaydetti.

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Hakkari, Van, Muş, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğuda 4 ilde 606 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika


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