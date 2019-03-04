Doğuda 424 Köy ve Mahalle Yolu Kapalı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan Erzurum, Ağrı, Kars, Iğdır ve Ardahan'da kar yağışı nedeniyle 424 köy ile mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan Erzurum, Ağrı, Kars, Iğdır ve Ardahan'da kar yağışı nedeniyle 424 köy ile mahalle yolu ulaşıma kapandı.





Bölgede aralıklarla süren kar yağışı, tipi ve buzlanma, özellikle kent merkezlerine uzak mahalle ve köylerde yaşamı olumsuz etkiledi.





Erzurum'da kar yağışı sonrası 276 mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.



Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.





Ağrı





Ağrı İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, kentte yoğun kar yağışı sonrası 116 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.





Yağış nedeniyle kapanan yolların açılması amacıyla tam donanımlı 78 iş makinesi, 91 personel ve 8 adet mobil ekibin görev yaptığı kaydedildi.





Karayolları 123. Şube Şefliğinden yapılan açıklamada ise, Cumaçay-Kağızman kara yolunun yağış nedeniyle ulaşıma kapandığı belirtildi.





Kapalı kara yolunu tekrar ulaşıma açmak için çalışma başlatıldığına yer verilen açıklamada, ekiplerin sorumluluk alanındaki diğer yollarda da temizleme, tuzlama ve genişletme çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü ifade edildi.





İl merkezinde de Ağrı Belediyesi ekiplerinin dün başlattığı karla mücadele çalışmaları devam ediyor.





Kars





Kars'ta da etkili olan kar yağışı nedeniyle 22 köy yolu kapandı.



İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre karla mücadele ekipleri tarafından yolların açılması için gece saatlerinde başlatılan çalışma devam ediyor.



Iğdır





Iğdır'da ise, kar yağışı sonrası 8 köye ulaşım sağlanamıyor. Kar yağışı sonrası kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi ekiplerinin karla mücadele çalışmaları sürüyor.





Ardahan





Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle 2 köye ulaşım sağlanamıyor.



Ardahan İl Özel İdare ekipleri 2 köy yolunun açılmasının yanı sıra açılan yollarda genişletme çalışması da yapıyor. Kar yağışıyla birlikte kentin yüksek kesimlerinde ise buzlanma etkili oluyor.

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