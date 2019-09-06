Son Dakika Haberleri: Doğuda 5 il için sağanak uyarısı
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Doğuda 5 il için sağanak uyarısı

55 dakika önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde 5 ilde gök gürültülü sağanak etkili olacak.

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Doğu Anadolu Bölgesi'nde 5 ilde gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak, öğle saatlerinden itibaren Erzurum'un kuzeydoğusu ile Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar batı ve güneybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık Tunceli'de 32, Erzincan'da 30, Ağrı ve Iğdır'da 29, Kars'ta 26, Erzurum'da 25, Ardahan'da 23 derece olacak.

Doğu Anadolu Bölgesi, Erzurum, Ardahan, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 09:40 Kaynak: AA
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