Son Dakika Haberleri: Doğuda Buzlanma ve Çığ Uyarısı

Doğuda Buzlanma ve Çığ Uyarısı

1 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Van, Muş, Bitlis ve Hakkari için buzlanma ve çığ uyarısında bulunuldu.

Doğuda Buzlanma ve Çığ Uyarısı, System.String[]
Doğu Anadolu Bölgesi'nde Van, Muş, Bitlis ve Hakkari için buzlanma ve çığ uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı çok bulutlu olacak. Gece saatlerinde Bitlis, Muş ve Van'ın kuzey kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak ve mevsim normalleri civarında seyredecek.

Gece gerçekleşen en düşük sıcaklık sıfırın altında olmak üzere Van'da 5, Muş'ta 11, Bitlis'te 13 ve Hakkari'de 4 derece olarak ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklıklarının ise Van'da 3, Hakkari'de 4, Bitlis'te 0 ve sıfırın altında olmak üzere Muş'ta 1 derece olması bekleniyor.

Van Gölü'nde öğle saatlerinde şiddetli rüzgar bekleniyor.


Bölge genelinde buzlanma ve yüksek kesimlerde çığ tehlikesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 10:31 Kaynak: AA

Hakkari, Bitlis, Muş, Van, Güncel
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