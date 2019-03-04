Son Dakika Haberleri: Doğuda Buzlanma ve Çığ Uyarısı

Doğuda Buzlanma ve Çığ Uyarısı

1 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için buzlanma ve çığ uyarısında bulunuldu.

Doğuda Buzlanma ve Çığ Uyarısı, System.String[]
Doğu Anadolu Bölgesi'nde Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için buzlanma ve çığ uyarısında bulunuldu.


Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacak.

Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus görülecek.


Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.


Bölgede gerçekleşen en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Bitlis'te 2, Van ve Hakkari'de 1, Muş'ta 0 derece ölçüldü.


Günün beklenen en yüksek hava sıcaklığı, Van ve Hakkari'de 5, Bitlis ve Muş'ta 0 derece olacak.


Van Gölü'nde hava çok parçalı bulutlu, karla karışık yağmurlu olacak, rüzgar kuzeyli yönlerden 2- 4 kuvvetinde esecek.


Bölge genelinde buzlanma olayı ve yüksek kesimlerde çığ tehlikesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 09:26 Kaynak: AA

Hakkari, Muş, Bitlis, Van, Güncel
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