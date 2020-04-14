Doğuda çiftçilerin karlı dağlar arasındaki mesaisi başladı - Son Dakika
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Doğuda çiftçilerin karlı dağlar arasındaki mesaisi başladı

6 saat önce

Türkiye'nin yüksek yerleşim birimlerinden olup kış mevsiminin en uzun yaşandığı kentlerden biri olan Kars'ta, çiftçiler tohumlarını karlı dağlar arasındaki topraklarıyla buluşturmaya başladı.

Doğuda çiftçilerin karlı dağlar arasındaki mesaisi başladı, System.String[]

Türkiye'nin yüksek yerleşim birimlerinden olup kış mevsiminin en uzun yaşandığı kentlerden biri olan Kars'ta, çiftçiler tohumlarını karlı dağlar arasındaki topraklarıyla buluşturmaya başladı.

Kentte tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan çiftçiler, 2 bin-2 bin 300 rakımlı ekin alanlarında arpa, buğday, korunga ve fiğ ekiyor.

Bu yıl havaların erken ısınmasıyla tarım arazilerini sürmeye başlayan çiftçiler, karlı dağlar arasındaki tarlalarını ekmenin heyecanını yaşıyor.

Sabahın erken saatlerinde tarlalarının yolunu tutan ve büyük çaba harcayarak tarlalarını süren çiftçiler, tohumlarını toprakla buluşturuyor.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, Doğu Anadolu Bölge Sorumlusu ve Kars Ziraat Odası Başkanı Adem Ertaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Doğu Anadolu Bölgesi'nin güney bölgelerinde arazilerin ekilmeye başlandığını söyledi.

Ertaş, "Karla kaplı Ağrı Dağı ve Yağlıca Dağı arasındaki tarım alanlarında ekim dönemi başladı. Bizim bölgedeki tarım, hayvanların kaba yem ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılır. Bu bölgede yonca, korunga, fiğ, yem bitkileri gibi ürünler yetiştirilmekte." dedi.

Ertaş, çetin geçen bir kışı geride bıraktıklarını ifade ederek, "Kars bölgesinde mart, nisan aylarında ekin yapılmakta. Hasat dönemi de temmuz ayında başlar. Bu sene çok sert bir kış geçirdik, geçen sene kurak bir sezondu ve Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu Bölgeleri bundan olumsuz etkilendi. Bundan dolayı besicilerimiz hayvanlarını ucuz fiyata satmak zorunda kaldı. Çiftçilerimiz, besicilerimiz çok fedakarlık yapmaktadır." diye konuştu.

Çiftçilerin desteklenmesini isteyen Ertaş, "Çiftçilerimize sahip çıkalım ki üretimlerine devam etsinler. Koronavirüs salgını her tarafı olumsuz etkiledi, iş yerleri, dükkanlar kapalı ama çiftçilerimiz üretmeye devam ediyor. Onlar ürettiği için biz evlerimizde rahat oturuyoruz, desteklerin yükseltilmesi gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Digor ilçesine bağlı Kocaköy köyünde çiftçilik yapan Cemalettin Öztürk ise "Ekinlerimizi ekmeye başladık, buradaki arazilerimizde ekimi bitirmek üzereyiz, dağlık yerler kaldı. Arpa, yulaf, buğday, korunga ekimi yapıyoruz. En erken ekimler burada başlar, topraklarımız oldukça verimli" ifadelerini kullandı.

Türkiye, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 11:10 Kaynak: AA

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