Son Dakika Haberleri: Doğuda Çığ Uyarısı

Doğuda Çığ Uyarısı

1 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesindeki 4 il için buzlanma, don ve çığ uyarısında bulunuldu.

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Doğu Anadolu Bölgesindeki 4 il için buzlanma, don ve çığ uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 14.Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ile don olayı, yer yer sis ve pus görülecek.

Hava sıcaklığının 1-3 derece artması beklenen bölgede, rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esecek.

Gece gerçekleşen en düşük hava sıcaklığı Muş'ta sıfır, sıfırın altında olmak üzere Van'da 3, Bitlis'te 11 ve Hakkari'de 2 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklığı Van'da 2, sıfırın altında olmak üzere Bitlis'te 5, Muş'ta 8 ve Hakkari'de 6 derece olacak.

Van Gölü'nde hava parçalı bulutlu, rüzgar kuzey ve kuzeydoğu, zamanla kuzeybatıdan 2-4 kuvvetinde esecek.

Bölge genelinde buzlanma, don ve çığ beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 09:47 Kaynak: AA

Sabah, Van, Güncel
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