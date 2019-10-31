Doğuda kar Alanya'da deniz keyfi

ANTALYA - Yurdu etkisi altına almaya başlayan soğuk hava ve kar yağışı birçok bölgede hayatı olumsuz ederken, Antalya'nın Alanya ilçesinde ise hava sıcaklığı 26 dereceye kadar ulaştı. Alanya'da güneşli havayı fırsat bilen tatilciler plajları doldurdu.

Türkiye'nin doğu bölgesinde kar yağışı etkili olurken Alanya'da yazdan kalma günler yaşanıyor. Yerli ve yabancı turistler, Ekim ayının son günü olmasına rağmen güneşli havanın tadını denize girerek çıkardı. Güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler Kleopatra, Keykubat ve Damlataş plajlarında denize girerek güneşlenmenin keyfini çıkardı. Kumlara, şezlonglara uzanan tatilciler, kitap okudu ve uzun süre güneşlendi. Güneş banyosunun ardından kendilerini mavi sulara atan turistler, bol bol yüzdü. Bazı turistler ise sahil kenarında yürüyüş ve spor yaptı. Kumsalda oynayan çocuklar ise renkli görüntüler oluşturdu.

Yarın yağmur geliyor

Alanya Meteoroloji İstasyon Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilçede en yüksek hava sıcaklığı 25.3 derece, deniz suyu sıcaklığı ise derece ölçüldü. Nem oranının yüzde 63 olduğu ilçede güneşli havanın yarın yerini yağışa bırakacağı belirtildi.