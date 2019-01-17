Doğuda Kar Çilesi, Batıda Güneş Keyfi
1 saat önce
- (Özel) Doğuda kar çilesi batıda güneş sefasıTEKİRDAĞ - Türkiye'nin doğu illeri karla mücadele ederken, Tekirdağlılar güneşli havanın tadını çıkartıyor.
- (Özel) Doğuda kar çilesi batıda güneş sefası
TEKİRDAĞ - Türkiye
'nin doğu illeri karla mücadele ederken, Tekirdağlılar güneşli havanın tadını çıkartıyor.
Tekirdağ'da yaklaşık 2 haftadır devam eden soğuk havalar yerini güneşli havaya bıraktı. Termometrelerin hava sıcaklığını 10 derece ölçtüğü Tekirdağ merkez Süleymanpaşa
'da bahardan kalma günler yaşayan vatandaşlar, kar ve yağmur yağışının ardından güneşli havanın keyfini çıkartıyor. Ocak ayında böylesine sıcak bir hava ile karşılaşmanın güzel olduğunu ifade eden vatandaşlar, bu fırsatı parkta oturarak değerlendirdiklerini söyledi. Kimi vatandaş güneşli havanın tadını açık alanda kahvaltı yaparak geçirirken, bazı vatandaşlarda güneşli günleri sevdikleriyle birlikte sahil boyunda yürüyerek geçiriyor.
Buna karşın Türkiye'de sıcaklığın eksilerin altında olduğu doğu ilerinde ise vatandaşlar karla mücadele ediyor.
Tekirdağ'da güneşli havanın tadını çıkaran ve daha önce kış aylarında kar kaplanan doğu illerinde görev yapan Mesut Nuri Gündüz isimli öğretmen, "Baharın gelmesini bekliyoruz. Bağ ve bahçe ile uğraşmak için. Soğuk havalarda eve kapanıp, kahvelere gidip vaktimizi öyle geçirdik. İyi havalar olduğu zaman böyle yürüyüşe çıkıyoruz. Havalar biraz daha düzeldiği zaman bağımıza bahçemize gidip çalışacağız inşallah. Doğu iklimlerinde de çalıştım. Tabi her iklimin kendine göre yaşam şartları vardır. O şartlara göre yaşıyorusunuz. Ben büyük büyük ağaçların yağan karların altında tamamen kaybolduğu yerlerde öğretmenlikte yaptım. Yayladan 5 saat boyunca yürüyerek iniyordum. Yayladanda 7 saat yukarı çıkarak çalıştığım köyde görev yapıyorudum. Kaç metre altında kar olduğunu bilmeden yürümekte garip bir duygu yani. Gerçekten zor şartlar. Yani oradaki insanlar o şartlarda karnını doyurması ve hayatta kalması bile bir başarı bence" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 03:41 Kaynak: İHA
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