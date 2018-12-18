Doğuda Kar Hem Çile Hem Güzellik Getirdi

ERZURUM/ Doğu Anadolu Bölgesi
'nde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkilerken bir yandan da kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Bölgede bir süredir özellikle yüksek kesimlerde etkili olan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı, gece ve sabah saatlerinde yerini soğuk havaya bıraktı.
Bölgede son günlerdeki kar yağışının ardından tamamen beyaza bürünen ve hava sıcaklığının gece sıfırın altında 4 dereceye düştüğü Erzurum
'da, soğuk hava nedeniyle binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu, bazı çeşme ve şadırvanlar buz tuttu.
Bazı araçların camlarının buzla kaplandığı kentte, yollarda oluşan buzlanma nedeniyle vatandaşlar güçlük çekti.
Kentte bir süre önce kayak sezonunu açan ve kısmen çam ağaçlarıyla kaplı Palandöken
Dağı'ndaki Palandöken Kayak Merkezi
'nde ise kar yağışı yüzünden doyumsuz manzaralar ortaya çıktı.
Yeşilin ve beyaz örtünün bir araya gelmesiyle Palandöken'de oluşan görsel şölen AA ekibince drone ile görüntülendi.
Erzurumlu vatandaşlardan Yunus Günay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erzurum'da kış mevsiminin soğuk ve sert geçtiğini ancak halk olarak bu iklime alışık olduklarını belirterek, "Burada doğduk ve büyüdük, yapacak bir şey yok. Bir süre sonra artık buraya ve soğuk havaya alışıyorsunuz. Erzurum'un kışı da yazı da güzel." dedi.
Olumsuz hava koşulları besicileri de olumsuz etkiledi Kars
'ta etkili olan soğuk hava nedeniyle de bazı binaların çatılarında ve ağaç dallarında buz sarkıtları oluştu.
Yollardaki buzlanma nedeniyle vatandaşların kaldırımda yürürken güçlük çektiği kentin Kars- Kağızman
kara yolunda da aynı sebeple yolda kalan bazı araçlar zincir takıldıktan sonra ilerleyebildi.
Şehrin Kağızman ilçesine bağlı Çengilli ve Akören
köylerinde ise kar yağışı yüzünden besicilerin yazın hayvanları için açık alanda topladığı ot ve saman yığınları kar altında kaldı.
Besiciler, kar yığınlarının altından güçlükle çıkardıkları saman ve ot balyaları ile hayvanlarını besledi.
Karslı besicilerden Çetin Aydın
kış aylarında zorluk yaşadıklarını ifade ederek, "Kışın hayvanları beslemek için yoğun çaba gösteriyoruz. Kar altında ot, saman balyaları çıkartarak koyunlarımızı yemlemeye çalışıyoruz." dedi.
İldeki kar yağışı yüzünden beyaza bürünen ağaçlarda güzel görüntüler ortaya çıktı.