Doğuda kar Kilis'te bahar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğuda kar Kilis'te bahar - Son Dakika

Doğuda kar Kilis'te bahar

6 saat önce

Kilis'te havanın bir anda ısınmasıyla birlikte vatandaşlar parklara koşarken, Türkiye'nin birçok bölgesi kar ve soğukla mücadele ediyor.

Doğuda kar Kilis'te bahar, System.String[]

Kilis'te havanın bir anda ısınmasıyla birlikte vatandaşlar parklara koşarken, Türkiye'nin birçok bölgesi kar ve soğukla mücadele ediyor.

Doğu Anadolu ile Batı illeri ve Türkiye genelinde etkili olan sert hava şartlarında vatandaşlar kış ile mücadele ederken, Kilis'te 3 gündür havanın güneşli olması nedeniyle vatandaşlar çarşıya pazara çıktı. Parklarda banklarda oturan vatandaşlar, güneşlenerek baharı aratmayan havada geziyor. Kilis'te bu yıl yağış miktarında geçen yıla oranla yüzde 50 oranında düşüş yaşanıyor.

(İHA)

Türkiye, Kilis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 11:05 Kaynak: İHA
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