Doğuda kar sonucu yol ve köylerde mahsur kalanlar kurtarıldı - Son Dakika

Bingöl, Elazığ ve Batman'da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda ve köyde mahsur kalan vatandaş ve hastalar ekiplerce kurtarıldı.

Elazığ

Elazığ'ın Maden ilçesinde de kar sonucu yolu ulaşıma kapanan Cami Kebir Mahallesi'nde oturan 55 yaşındaki hasta Mehmet Nazif Tekin'in ailesi, 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

112 Acil Servis ekipleri, yolun bir kısmını yürüyerek eve ulaştı.

Sağlık ekipleri, hastanın ilk müdahalesini evde yaptı.

Daha sonra Maden Belediyesi ekiplerinin yolu ulaşıma açmasıyla Tekin, Maden Devlet Hastanesi'ne yetiştirildi.

Hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.