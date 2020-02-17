Doğuda kış - 102 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Doğuda kış - 102 köy yolu ulaşıma kapandı
6 saat önce
Köy yollarında yapılan çalışmalardan görüntüler MUŞ - Muş'ta arılıklarla etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 102 köye ulaşım sağlanamıyor.
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 10:27 Kaynak: AA
Köy yollarında yapılan çalışmalardan görüntüler MUŞ - Muş'ta arılıklarla etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 102 köye ulaşım sağlanamıyor.
Son Dakika Son dakika: Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Uyuyan baloncuya yapılan alevli şaka az kalsın ölümüne sebep oluyordu Tüm Türkiye'nin konuştuğu sokakta yaşayan Hasan'ın son halini Vasip Şahin paylaştı Yanında çalışan stajyere cinsel saldırıda bulunan avukat hakkında soruşturma başlatıldı