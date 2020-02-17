Doğuda kış - 102 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğuda kış - 102 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Doğuda kış - 102 köy yolu ulaşıma kapandı

6 saat önce

Köy yollarında yapılan çalışmalardan görüntüler MUŞ - Muş'ta arılıklarla etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 102 köye ulaşım sağlanamıyor.

Köy yollarında yapılan çalışmalardan görüntüler MUŞ - Muş'ta arılıklarla etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 102 köye ulaşım sağlanamıyor.

Doğuda kış - 102 köy yolu ulaşıma kapandı

Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 10:27 Kaynak: AA
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