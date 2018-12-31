Doğuda Kış

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1 saat önce
- Kent merkezinden görüntüler Kar temizleme çalışmaları Muş ta gece etkili olan kar yağışı 265 yerleşim birimine kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.
- Kent merkezinden görüntüler Kar
temizleme çalışmaları Muş
ta gece etkili olan kar yağışı 265 yerleşim birimine kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Muş'ta dün gece geç saatlerde aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken merkez ve ilçelere bağlı 265 köyün yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekiplerin çalışmalara başladığını belirterek, kısa sürede yolların açılacağını söyledi.
Bu arada Muş belediye ekipleri cadde ve sokaklarda kar küreme ve temizleme çalışmasına devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 09:59 Kaynak: AA
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