Son Dakika Haberleri: Doğuda Kış

Doğuda Kış

16 dakika önce

Ağrı'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Ağrı'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Yağış nedeniyle Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde taşımalı eğitim veren okullar ile köy okullarında eğitime bir gün ara verildi.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada ise, kar yağışı ve tipi nedeniyle 51 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.

Yağışın devam ettiği belirtilen açıklamada, ekiplerin kapalı köy yollarını ulaşıma açabilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü ifade edildi.

Karayolları 123. Şube Şefliğinden yapılan açıklamada da, sorumluluk alanında bulunan yolların trafiğe açık olduğu, ancak yağış nedeniyle ekiplerin temizleme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:36 Kaynak: AA

Eleşkirt, Kar, Ağrı, Güncel
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