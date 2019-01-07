Doğuda Kış

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- Kar temizleme çalışmaları Vatandaşlardan görüntü MUŞ - Muş'ta etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeniyle 251 köy yolu ulaşıma kapandı.
- Kar
temizleme çalışmaları
Vatandaşlardan görüntü MUŞ - Muş
'ta etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeniyle 251 köy yolu ulaşıma kapandı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:15 Kaynak: AA
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