Son Dakika Haberleri: Doğuda Kış

Doğuda Kış

1 saat önce

- Kar temizleme çalışmaları Vatandaşlardan görüntü MUŞ - Muş'ta etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeniyle 251 köy yolu ulaşıma kapandı.

- Kar temizleme çalışmaları
Vatandaşlardan görüntü MUŞ - Muş'ta etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeniyle 251 köy yolu ulaşıma kapandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:15 Kaynak: AA

Muş, Kar, Güncel
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