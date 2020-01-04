Doğuda kış - Son Dakika

Van, Bitlis ve Muş'ta 130 yerleşim biriminin yolu kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Muş

Muş'ta dün etkisini gösteren kar yağışı ve tipi nedeniyle 75 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, yaptığı açıklamada, kapalı yolların açılması için çalışmaların aralıksız devam ettiğini, acil durumlar için de ekiplerin hazır bekletildiğini bildirdi.

Kar kalınlığının bir metreyi bulduğu Üçevler köyünde besiciler hayvanlarını kar örtüsü üzerinde besliyor.

Muş-Bitlis kara yolunun 45'inci kilometresinde yoğun sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, kent merkezinde soğuk hava dolayısıyla ağaçlarda kırağı oluştu.