Doğuda kış - Son Dakika
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Doğuda kış

6 saat önce

Karlı ormanlardan görüntüler Yolda yürüyen insanlar Bir vatandaşın konuşması Kar küremesi yapan iş makineleri Kuşların bir dükkanın önünde yem yemesi KARS - Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Karlı ormanlardan görüntüler

Yolda yürüyen insanlar

Bir vatandaşın konuşması

Kar küremesi yapan iş makineleri

Kuşların bir dükkanın önünde yem yemesi KARS - Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Doğuda kış

Doğu Anadolu Bölgesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 02:30 Kaynak: AA
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