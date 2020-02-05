Doğuda kış - Son Dakika

Karlı ormanlardan görüntüler

Yolda yürüyen insanlar

Bir vatandaşın konuşması

Kar küremesi yapan iş makineleri

Kuşların bir dükkanın önünde yem yemesi KARS - Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.