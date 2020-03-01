Doğuda kış - Son Dakika

Kar yağarken yoldan geçen araçlar
Ormanlardan görüntüler
Karlı yolda yürüyen insanlar
Kar küreme makinesinin çalışması
Kar küreyen vatandaşlar
Karla kaplanmış araçlar
Karla kaplı ağaçlar
Ağaç üzerideki karga KARS - Doğu Anadolu Bölgesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.
İki gündür devam eden kar yağışıyla kar kalınlığı ilçede 20, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde 30 santimetre ölçüldü.
Ağaçlar, bitkiler karla kaplanırken sürücüler yollarda kontrollü şekilde ilerleyebiliyor. Vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.