Doğuda Kış Muş Ta 5 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı
1 saat önce
- Karla Mücadele ekiplerini yol açma çalışmasından genel görüntüler Vatandaş Abdurrahim Yasun konuşması İl Özel İdaresi ekip şefi Nazım Demir'in konuşması Muş'ta kar ve tipi nedeniyle il genelinde 5 köy yolunun ulaşıma kapandığı, İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin yol açma...
- Karla Mücadele ekiplerini yol açma çalışmasından genel görüntüler
Vatandaş Abdurrahim Yasun konuşması
İl Özel İdaresi ekip şefi Nazım Demir
'in konuşması Muş
'ta kar ve tipi nedeniyle il genelinde 5 köy yolunun ulaşıma kapandığı, İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin yol açma çalışmasına başladığı bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 01:03 Kaynak: AA
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