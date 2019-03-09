Son Dakika Haberleri: Doğuda Kış Muş Ta 5 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Doğuda Kış Muş Ta 5 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

1 saat önce

- Karla Mücadele ekiplerini yol açma çalışmasından genel görüntüler Vatandaş Abdurrahim Yasun konuşması İl Özel İdaresi ekip şefi Nazım Demir'in konuşması Muş'ta kar ve tipi nedeniyle il genelinde 5 köy yolunun ulaşıma kapandığı, İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin yol açma...

- Karla Mücadele ekiplerini yol açma çalışmasından genel görüntüler
Vatandaş Abdurrahim Yasun konuşması
İl Özel İdaresi ekip şefi Nazım Demir'in konuşması Muş'ta kar ve tipi nedeniyle il genelinde 5 köy yolunun ulaşıma kapandığı, İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin yol açma çalışmasına başladığı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 01:03 Kaynak: AA

Kar, Nazım Demir, Muş, Güncel
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