Doğuda Sıcaklık 2-4 Derece Artacak
48 dakika önce
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de hava sıcaklıklarının 2-4 derece artması bekleniyor.
Doğu Anadolu Bölgesi
'ndeki illerden Van
, Bitlis
, Muş
ve Hakkari
'de hava sıcaklıklarının 2-4 derece artması bekleniyor.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde Hakkari çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının 2-4 derece artması beklenen bölgede, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan hafif, ara sıra orta, yer yer kuvvetli esecek.
Bugün beklenen en yüksek sıcaklıklar Van'da 6, Hakkari'de 4, Muş'ta 3 ve Bitlis'te 1 derece olacak. Van Gölü
'nde hava çok bulutlu olacak, rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2-4 kuvvetinde esecek.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 11:09 Kaynak: AA
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