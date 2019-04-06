Son Dakika Haberleri: Doğuda Soğuk Hava

Doğuda Soğuk Hava

7 dakika önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 5 dereceyle Ardahan'ın Göle ilçesinde ölçüldü.

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Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 5 dereceyle Ardahan'ın Göle ilçesinde ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Kars, Ağrı, Iğdır ve Erzurum'un doğusunun, öğle saatlerinden gece saatlerine kadar bölge genelinin aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerinin ise yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı olarak geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniliyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı; Ardahan'ın Göle ilçesinde eksi 5, Erzurum'un Çat ilçesi ve Kars'ın Sarıkamış ilçesinde eksi 2, Ağrı'da eksi 1 ve Erzincan'ın Otlukbeli ve Refahiye ilçelerinde sıfır derece olarak kaydedildi.

Yetkililer, bölgede gece ve sabah saatlerinde hafif şiddette buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus hadisesi beklendiğini belirterek dik ve eğimli yerlerde çığ tehlikesine karşı vatandaşların ve yetkililerin tedbirli olmalarını istedi. - ERZİNCAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 09:57 Kaynak: İHA

Erzurum, Doğu Anadolu Bölgesi, Göle, Ardahan, Güncel
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