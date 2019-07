Doğuda tatilcilerin vazgeçilmez adresi: Hazar Gölü

İSMAİL ŞEN - Elazığ 'ın Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü , eşsiz manzarası ve tatil için sunulan imkanlarıyla doğudaki tatilcilerin vazgeçilmez adresi oldu.Kamu ve özel sektör tarafından yapılan yatırımlarla her geçen yıl çehresi değişen Hazar Gölü, kendine has doğası, çevresinde bulunan çok sayıda yazlık, dinlenme tesisleri, plajları, kamp alanları, su etkinlikleri, olta balıkçılığı ve bu yıl başlanan tekne turlarıyla daha fazla ziyaretçi çekiyor.Hazarbaba ve Mastar dağlarının arasında 56 kilometrelik kıyı şeridi ile adeta Akdeniz ve Ege sahillerini aratmayan Hazar Gölü, sıcak yaz aylarında serinlemek ve dinlenmek isteyen yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor.Eşsiz manzarası ve gün içerisinde güneş ışınlarının geliş açısına göre mavi ve yeşilin farklı tonlarına bürünmesiyle de ziyaretçilerine görsel şölen sunan Hazar Gölü'nde, ziyaretçi sayısında bu yıl büyük artış bekleniyor.Hazar gölü çevresinde bulunan kamu ve özel sektöre ait otel, misafirhane, apart otel, pansiyon ve kamp alanları gecede 800'ün üzerinde ziyaretçiye konaklama imkanı sağlıyor. Ayrıca göl çevresinde çok sayıda yazlık ev ve villa da bulunuyor.Günübirlik ziyaretçiler ise göle 25 kilometre uzaklıktaki kent merkezinde bulunan ve 2 bin 400 civarında yatak kapasitesine sahip lüks otel ve misafirlerde konaklayabiliyor."Hizmet kalitesini artırmaya çalışıyoruz"Gölde dinlenme tesisi işleten İskender Bahçeci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hazar Gölü'nün doğal güzelliğine yaraşır bir şekilde hizmet verebilmek adına her geçen yıl tesislerini yenilemeye ve hizmet kalitelerini arttırmaya çalıştıklarını söyledi.Günübirlik ya da konaklamak amacıyla daha çok Diyarbakır Gaziantep gibi çevre illerden ziyaretçilerin Hazar Gölü'nü tercih ettiğini ifade eden Bahçeci, şöyle devam etti:"Yerli misafirlerimizin yanı sıra İran Irak ve Suriye gibi ülkelerden de turist çekiyoruz. Geçen sene 3 aylık sezonumuzda 100 bin ziyaretçimiz oldu, bu sene yüzde 30-40 artış bekliyoruz. Hazar Gölünün çevresiyle, doğasıyla, yeşiliyle gerçekten mükemmel görüntüsü var. Bu nedenle çevre illerden ve yurt dışından birçok ziyaretçimiz bulunmaktadır. Onları burada ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz.""Tekne turları başladı"İşletme sahibi Taner Durmuş da tesislerinde doluluk oranının yüzde 100'e ulaştığını belirterek, bu yıl Hazar Gölü üzerinde bir ilki gerçekleştirerek tekne turlarına başladıklarını dile getirdi.Vatandaşların tekne turlarına yoğun ilgi gösterdiğini belirten Durmuş, "Şu an için bir teknemiz var, inşallah bu sayıyı daha da arttıracağız ancak belirli noktalarda iskele eksiğimiz var, bunun tamamlanması gerekiyor. Hazar Gölü her geçen yıl yüzünü yeniliyor, ancak bu yeterli mi değil. Özellikle kıyı şeridi boyunca peyzaj düzenlemesi ve ışıklandırmayla alakalı eksikler var. Umarım bunlar da en kısa da tamamlanır ve Hazar Gölümüz gerçek değerini bulur." diye konuştu."Hazar Gölü'nde tatil daha cazip"Diyarbakırlı ziyaretçilerden Ferit Polat ise Hazar Gölü'nü çok beğendiğini, yaklaşık 10 yıldır tatil için ailesiyle buraya geldiğini söyledi.Hazar Gölü'nde tatil yapmayı herkese tavsiye ettiğini aktaran Polat, " Karadeniz 'e, Antalya Mersin 'e gittik ama burası bize daha cazip geliyor. Yakın olması bizim için başka bir avantaj. Daha rahat oluyor, uzağa gitmektense burayı tercih ediyoruz." dedi.Gaziantepli ziyaretçi Bilal Sönmez ise ilk defa gördüğü Hazar Gölü'nün manzarasına hayran kaldığını aktararak, "Buradan gelip geçiyorduk, kısmet oldu ilk defa göle geldik. Gerçekten güzel ve bakımlı bir yer, inşallah çocuklarla devamlı gelmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.Malatyalı ziyaretçi Murat Yüksel , Hazar Gölü'nün hem doğal güzelliği hem de sunulan imkanlarıyla tatil için ideal bir yer olduğunu kaydetti.