Doğuda Ulaşıma Kar Engeli

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar ve tipi nedeniyle toplam 233 köy ve mahalle ile ulaşım sağlanamıyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar ve tipi nedeniyle toplam 233 köy ve mahalle ile ulaşım sağlanamıyor.



Tunceli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 104 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.



Kent genelinde üç gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle 104 köy yolu ulaşama kapandı.



Tunceli İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı 8 ekip, köy yollarında karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



-Erzincan



Erzincan'da olumsuz hava koşulları yaşamı olumsuz etkiliyor.



İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde 2, ilçelerden Çayırlı'da 12, Kemah'da 6, Kemaliye'de 7, Otlukbeli'de 2, Refahiye'de 35, Tercan'da 10 ve Üzümlü'de 2 olmak üzere, 70'den fazla köy yolu kar ve tipi sebebiyle ulaşıma kapandı.



Ekipler kapanan köy yollarının ulaşıma açılması çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



-Erzurum



Türkiye'nin rakımı itibariyle en yüksek yerleşim yerlerinden olan Erzurum'da ulaşımda aksamalar yaşanıyor.



Kentte üç gündür etkisini sürdüren kar yağışı, yüksek kesimlerde yerini tipiye bıraktı.



Bu nedenle il genelinde 46 köy yolunda ulaşımda aksamalar meydana geldi.



Erzurum Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ve Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı ile Karayolları ekipleri kapanan mahalle yollarınının açılması için çalışma yürütüyor.



-Ağrı



Ağrı'da ise elverişsiz hava koşulları sonucu ulaşıma kapanan 7 köy yolunun tekrar açılması için çalışmalar sürdürülüyor.



İl merkezini beyaz örtüyle kaplayan yağış nedeniyle çevre yolu başta olmak üzere cadde ve sokaklarda sürücüler ilerlemekte zorlandı.



İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, karla mücadele ekiplerinin kapalı yolları tekrar açabilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi.



Vatandaşlar, araçlarını soğuktan korumak için üzerini battaniye ile örterken, buzla kaplı Murat Nehri ise güzel görüntüler oluşturdu.

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