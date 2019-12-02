Doğuda ulaşıma kar engeli
6 saat önce
Polis ve jandarma ekipleri Yolun açılmasını bekleyen araçlar Yolda kalan araçlar Karayolları ekiplerinin karla mücadelesi Samed Garibi'nin konuşması Doğuda ulaşıma kar engeli.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 10:21 Kaynak: AA
Polis ve jandarma ekipleri
Yolun açılmasını bekleyen araçlar
Yolda kalan araçlar
Karayolları ekiplerinin karla mücadelesi
Samed Garibi'nin konuşması Doğuda ulaşıma kar engeli
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