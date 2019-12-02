Son Dakika Haberleri: Doğuda ulaşıma kar engeli
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Doğuda ulaşıma kar engeli

6 saat önce

Polis ve jandarma ekipleri Yolun açılmasını bekleyen araçlar Yolda kalan araçlar Karayolları ekiplerinin karla mücadelesi Samed Garibi'nin konuşması Doğuda ulaşıma kar engeli.

Polis ve jandarma ekipleri

Yolun açılmasını bekleyen araçlar

Yolda kalan araçlar

Karayolları ekiplerinin karla mücadelesi

Samed Garibi'nin konuşması Doğuda ulaşıma kar engeli

Doğuda ulaşıma kar engeli

Jandarma, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 10:21 Kaynak: AA
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