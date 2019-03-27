Doğuda Yağış Uyarısı
1 saat önce
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için yağış uyarısı yapıldı.
Doğu Anadolu Bölgesi
'ndeki illerden Van
, Bitlis
, Muş
ve Hakkari
için yağış uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Sabah
ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile yer yer pus ve sis beklenen bölgede, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak.
Günün en yüksek sıcaklığı Van'da 8, Muş'ta 7, Bitlis'te 4 ve Hakkari'de 2 derece olacak.
Bölge genelinde buzlanma ve yüksek kesimlerde çığ beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 09:38 Kaynak: AA
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