Doğudaki husumet kuzeyde devam etti: 2 yaralı - Son Dakika

Doğudaki husumet kuzeyde devam etti: 2 yaralı

Doğudaki husumet kuzeyde devam etti: 2 yaralı Pazarda karşılaşan tarım işçileri birbirine girdi Ordu'nun Ünye ilçesinde, aralarında husumet bulunan doğulu tarım işçilerinin pazar yerinde kavga etmesi sonucu iki kişi bıçakla yaralandı.

Doğudaki husumet kuzeyde devam etti: 2 yaralı Pazarda karşılaşan tarım işçileri birbirine girdi ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde, aralarında husumet bulunan doğulu tarım işçilerinin pazar yerinde kavga etmesi sonucu iki kişi bıçakla yaralandı. Edinilen bilgiye göre, fındık toplamak için Gaziantep'ten Ordu Ünye'ye gelen taraflar bugün akşam saatlerinde Liseler Mahallesi Irmak Caddesi üzerinde kurulu pazar yerinde karşılaştı. İki grup birbirine girdi. Yaşanan taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga sonucu Onur K. ve Ecevit K. bıçakla yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ünye polisi hastane etrafında geniş çaplı güvenlik önlemleri alırken, olaya alakalı soruşturma başlatıldı.

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 22:15

Kaynak: İHA

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