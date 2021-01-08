Doğudan batıya sevk edilen hayvanlar Yozgat'ta dinlendirilecek - Son Dakika

Doğudan batıya sevk edilen hayvanlar Yozgat'ta dinlendirilecek

08.01.2021 16:47
Doğudan batıya sevk edilen hayvanlar Yozgat'ta dinlendirilecek, System.String[]

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat'ta inşaatı süren Hayvan Hastanesi ve Hayvan Borsası'nın tamamlanmasıyla doğudan batı illerine sevk edilen hayvanların burada dinlendirilebileceğini söyledi.

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat'ta inşaatı süren Hayvan Hastanesi ve Hayvan Borsası'nın tamamlanmasıyla doğudan batı illerine sevk edilen hayvanların burada dinlendirilebileceğini söyledi.

Başer, Hayvan Hastanesi ve Hayvan Borsası inşaatında incelemede bulunarak, müteahhit firma yetkililerinden bilgi aldı.

Başer, AA muhabirine, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) desteğiyle İl Özel İdare Müdürlüğü tarafından 65 bin 510 metrekare alan üzerine yapılan tesiste, her birinde 360 büyükbaş ve 900 küçükbaş hayvan kapasiteli 2 bin 125 metrekare büyüklüğünde 4 padok bulunduğunu söyledi.

İdari bina, laboratuvar ve hayvan hanının yer aldığı tesisin Yozgat'ın tarım ve hayvancılığının gelişmesine büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Başer, "Ağrı'dan, Erzurum'dan Ankara'ya, İstanbul'a gidecek hayvanlar burada dinlenebilecek. Üreticiler hayvanlarını burada istediği zaman satabilecek. Hasta hayvanların tedavisi yapılabilecek." dedi.

Başer, temmuz ayında bitirilmesi planlanan inşaatın yüzde 35 seviyesinde olduğunu anlatarak, "Boğazlıyan ve Sorgun ilçelerimizdeki hayvan pazarları ilimizin en aktif pazarlarıdır. Üretici veya tüccarlar hayvanlarını burada da satabilecek." diye konuştu.

"Yozgat'ı üretimin merkezi haline getireceğiz"

Bozok Organize Sanayi Bölgesi inşaatında da incelemede bulunan Başer, 1250 dönüm alan üzerinde 47 parselden oluşan bölgenin altyapı inşaat seviyesinin yüzde 15'e ulaştığını belirtti.

Başer, bütün parsel ve organize sanayi içi yollarının açıldığını, atık su borularının döşendiğini vurgulayarak, "Elektrik ve su işlerini de tamamlayarak altyapı inşaatı bitmeden yatırımcı firmalara da arsaları tahsis etmek istiyoruz. Altyapı çalışmaları sürerken bir taraftan da fabrika inşaatlarının başlamasını ve birlikte bitmesini arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ulaşım yönünden bölgenin çok avantajlı olduğunu dile getiren Başer, şunları kaydetti:

"Organize sanayi bölgemizin hemen yanında havalimanı var, hızlı tren istasyonuna 9 kilometre, hem doğuyu batıya hem de güneyi kuzeye bağlayan karayolu yanında ve Türkiye'nin tam ortasında yer alıyor. Yozgat ve diğer illerden de yatırımcıların bir an önce yatırım yapalım diye bizden talepleri var. Biz de AK Parti olarak elimizden gelen imkanları yatırımcımıza, sanayicimize vermek suretiyle Yozgat'ı üretim merkezi haline getirmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz."

Başer'e, İl Genel Meclisi Başkanı İskender Nazlı ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Nazif Yılmaz da eşlik etti.

Milletvekili, Yusuf Başer, AK Parti, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğudan batıya sevk edilen hayvanlar Yozgat'ta dinlendirilecek - Son Dakika


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