"Doğudan Yükselen Yıldız " Üsküdar'a Geliyor

İmzasını taşıyan eserlerle Türkiye'nin adını dünyaya duyurarak, dünyada "Doğudan yükselen yıldız" olarak anılan sanatçının en seçkin eserleri Üsküdar'da sergilenecek. Üsküdar Belediyesi tarafından hazırlanan, sanatçının eserlerini içeren kitap da sergide tanıtılacak

Üsküdar Belediyesi tarafından 11 Ocak'ta Nevmekân Sahil'de başlatılacak, 1 ay boyunca sürecek sergide, sanatçının fantastik realist tarzındaki en seçkin eserleri sergilenirken Üsküdar Belediyesi tarafından hazırlanan kitabın da tanıtımı yapılacak. Türkiye'nin dünyadaki en önemli temsilcilerinden biri olan Erol Deneç, sergide yer alan eserleriyle milli kültürümüzün köklerinden bugüne uzanan yolculuğunu gözler önüne serecek. Avusturya'daki sanat hayatı boyunca eserlerindeki tercihleri ve başarıları nedeniyle "Doğudan yükselen yıldız" olarak anılan, dünyanın önemli koleksiyonlarında eserleri yer alan sanatçı, eserleriyle milli kültürümüzü yansıtıyor.

Hilmi Türkmen:

"İyi ki sanat var"

Üsküdar Belediyesi olarak, eserleri ve yetiştirdiği öğrencileriyle 'Türkiye'yi dünyaya taşıyan, dünyayı Türkiye'ye getiren bir ressam' olan Erol Deneç'in eserlerini kitaplaştırarak sanat tarihine bir yapıt kazandırmak istediklerini belirten Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen,

"Erol Deneç, genç kuşaklar ve genç ressam adayları için örnek bir sanatçı. Hem düzenlediğimiz sergi hem de hazırladığımız kitap ile bu büyük sanatçının bir kere daha sanatseverlerle buluşmasına vesile olduğumuz için mutluluk duyuyoruz. İyi ki sanat var." dedi.

Eserleri Avusturya'da sergileniyor

Şeker Ahmet Paşa, Osman Hamdi Bey Süleyman Seyyid'in gayretleri ve eserleriyle Türk resim sanatının 19. yüzyılda başlayan yolculuğunun kesintisiz bir şekilde sürdüğünü vurgulayan Türkmen, şunları söyledi:

"Dünya çapında ressamlarımız yetişiyor. Ressam Erol Deneç, bu önemli kültürümüzün farklı ve etkileyici üyelerinden biridir. İstanbul'da resme başlayan, Viyana'da devam eden ve sonra yine köklerine, İstanbul'a geri dönen ressam Deneç, bu uzun sanatsal yolculukta ülkemizi dünyada başarıyla temsil etmiştir. Deneç'in eserleri bugün Avusturya'nın önemli müzelerinde sergileniyor. Önemli koleksiyonlarda da eserleri bulunan Deneç, 150'den fazla sergiye de imza atmış bir ressamdır.