Doğukan Manço: "Barış Manço, Türk insanını kendisiyle tanıştırdı"

Geleneksel Barış Manço vapuru, bu yıl yolcusuz hareket edecek

Doğukan Manço, Kovid-19 salgınından ötürü bu yıl hayranlarının Barış Manço'yu anmak için fiziksel olarak bir araya gelemediğini söyledi.

Herkesin babasıyla ilgili bir şeyler yapmak istediğini aktaran Manço, "Bize özellikle çocuklardan sürekli olarak videolar, çizimler ve bu tip şeyler geliyor. Bu yıl maalesef sadece çevrim içi anmalar düzenleyebileceğiz. Fakat gelenekselleşmiş Barış Manço vapuru, Allah nasip ederse her şubatın ilk pazarı olduğu gibi bu yıl da yolcusuz olarak hareket edecek. Vapur yolculuğu, Barış Manço'yu selamlama görevini yerine getirecek, bizler de bunu Barış Manço Instagram hesabı üzerinden canlı yayın olarak yayınlayacağız." dedi.

Manço, babasının çifte yaşantısı olduğuna değinerek, şunları söyledi:

"Belçika yapımı bir televizyon programı vardı. TV programında babam kendi kendini anlatıyor. Orada diyor ki, 'Barış Manço'nun iki hayatı var. Biri Belçikalı Barış diğeri ise Türkiye'deki Barış. Türkiye'deki Barış hepinizin bildiği Barış. Ama o Belçikalı Barış normal bir vatandaş. O yüzden ben hayatımın bir kısmını Belçika'da geçiriyorum.' Belçika'da evinde istediği gibi oturup ailesiyle vakit geçirebiliyor. O yüzden babamda Belçika'nın özel bir yeri vardı. Bunu Barış Manço'nun çifte hayatı diye anlatırdı."

"Ben size sizin türkünüzü söyledim"

Barış Manço'nun en büyük özelliklerinden birinin eski öğretileri ve atasözlerini modernize edip Türk toplumuna yeniden sunmak olduğuna dikkati çeken Doğukan Manço, şu değerlendirmede bulundu:

"Özellikle eski albümlerinde çok fazla anonim eserler yer alır. Bunlar modernize edilmiş haliyle yeni neslin kulağına da hitap ediyor. Yeni müzik tarzıyla eski eserleri yaşatmış oluyor. Hep söylediği bir sözü vardır, 'Ben size sizin türkünüzü söyledim.' Yani 'siz esasında ne iseniz ben size onu anlatıyorum' derdi. Şarkı sözlerine de dikkat ederseniz her zaman bizim kültürümüz, değerlerimiz arasında olan öğretileri vurgulamıştır. Mesela kul hakkından söz eder, çok ciddi bir misyon bu, her zaman için bu toprağın insanlarına ve dünya insanına bir şeyler katmayı amaçlamıştır."

"Barış Manço'nun 2023 algısına odaklanmalı"

Doğukan Manço, babasının kendi kendini yetiştirmiş bir insan olduğunun da altını çizerek, onun gerçek anlamda ilhamının yine sanat eserleri olduğunu belirtti.

"Adam Olacak Çocuk" ve "Barış Manço ile 7'den 77'ye" programlarıyla babasının yeni bir nesil yetiştirdiğini vurgulayan oğlu, "Sadece çocukları değil aileleri de eğitti. Şimdi o çocuklar büyüdü, kendi çocuklarını yetiştiriyorlar. Barış Manço mesajlarla doludur aslında. Özellikle şarkılarını dikkatli dinlemek gerekir, o mesajı ondan almak isteyen alır. Yani bana pek düşmez ama insanlar birazcık daha Barış Manço'nun 2023 algısına odaklanmalıdır diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Batıkan, batı kafalıdır, ben biraz daha doğuluyumdur"

Manço, babasıyla günümüzde kıyaslanacak bir sanatçı göremediğinin altını çizerek, şu açıklamayı yaptı:

"Haluk Levent mesela benim de çok başarılı bulduğum bir isim. Yardım faaliyetleriyle onun izinden gidiyor denilebilir ama bu konu babamın sadece bir yönüydü. Tüm dünyada Türkiye'nin marka yüzü olarak Türkiye'yi taşıdı. Türk insanını kendisiyle tanıştırdı. Barış Manço gibi bir isimden bahsetmek için birçok farklı alanda daha iş yapan birilerinin olması lazım. Bugün her görüşten insan Barış Manço'nun evini ziyarete gelir. Her görüşten, her dinden, her dilden, her ırktan. Kimse de kalkıp bu adam bize aykırı demez. Çünkü herkes kendinden bir şey buluyor. Öyle bir örnek verin ki bana onun yolundan gidiyor diyebileyim."

Kardeşi Batıkan ile isimlerinin karakterlerine de yansıdığını düşündüğünü belirten Doğukan Manço, "Batıkan daha biraz Avrupai birazcık da Batı kafalıdır. O bana göre biraz daha entel düşünür, yapısı da böyledir. Ben biraz daha Doğuluyumdur. Saz olarak da mesela Doğu ezgilerine düşkünümdür. Birazcık daha oraya, o tarafa ait hissederim kendimi. Mesela Batıkan Belçika'yı sever. Ben Adana'yı, Erzurum'u, Azerbaycan'ı severim." şeklinde konuştu.

"Barış Manço, insanlara bir şeyler söylemek için gönderildi"

Batıkan Manço ise Barış Manço vapurunun 22 senedir sadece bir kez hava muhalefeti sebebiyle ertelenmesinin dışında başladığı ilk yılından beri sürekli olarak gerçekleşen bir gelenek haline geldiğini ve bu yıl 19. kez yolculuğuna çıkacağını hatırlattı.

Barış Manço'yu sadece müzisyen olarak tanımlamanın yetersiz olacağına işaret eden oğlu, onun insanlara bir şeyler söylemek için gönderildiğine inandığını söyledi.

Manço, babasının halkın içinden bir sanatçı olduğuna dikkati çekerek, "Geçmişini hiçbir zaman unutmayan birisiydi. Yani çok zor zamanlarda yaşamış, sadece sosyal anlamda değil ülke çapında belki siyasi anlamda bizim bilmediğimiz zamanları gördüğü için geçmişi onu çok güçlü kılmıştır." dedi.

"Adam Olacak Çocuk" ve "Barış Manço'yla 7'den 77'ye" programlarına katılmış çocuklarla hala iletişim halinde olduklarına da değinen Manço, "Son 10 yıl içerisinde internet sayesinde iletişim biraz daha kolaylaştı. Ben ve Doğukan mesajlar alıyoruz, 'Şu yıl katılmıştım' diye ve biz de onları not alıyoruz tabii ki. Yıllar içerisinde o programa katılmış farklı nesillerle çeşitli programlarımız oldu. Hem bizlerin yaşıtı hem de bizlerden böyle 5, 6 yaş küçüklerle bir araya geldik. 10 yıl süren bir programa zannediyorum yaklaşık 2 bin çocuk katılmıştır. Şu an o kadar kişiyi bulmak zor. Ama internet sayesinde ulaşım daha kolay." şeklinde konuştu.

Batıkan Manço, babasının en büyük özelliğini, çok iyi bir iletişimci ve birleştirici olabilmesi olarak açıklayarak, bunun onun doğal yeteneği olduğunu da sözlerine ekledi.