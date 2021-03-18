Doğukan Manço, Çanakkale Zaferi'nin 106. yıldönümünde bakın ne yaptı?
18.03.2021 12:56
Prodüktör ve DJ Doğukan Manço, Çanakkale Zaferi'nin 106. yılında şehitlerimiz anısına OGEM-VAK (Ormancılığı Geliştirme ve Orman Yangınları ile Mücadele Hizmetlerini Destekleme Vakfı) aracılığı ile Çanakkale ormanlıklarına 106 adet fidan bağışladı
Sosyal medya hesaplarından bu bağışı paylaşan ve takipçilerini de fidan bağışına davet eden Manço, "18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yılında bu topraklar için canını veren şehitlerimiz anısına 106 fidan bağışlıyoruz." diyerek bize bu vatanı armağan eden Mehmetçiğimizin adının uçsuz bucaksız ormanlarda yaşamasını arzu ettiğini dile getirdi.
Takipçileri de Doğukan Manço'nun çağrısına kayıtsız kalmayarak bağış yapmaya başladı.& ;
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