Doğukan Manço, Çanakkale Zaferi'nin 106. yıldönümünde bakın ne yaptı?

Sosyal medya hesaplarından bu bağışı paylaşan ve takipçilerini de fidan bağışına davet eden Manço, "18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yılında bu topraklar için canını veren şehitlerimiz anısına 106 fidan bağışlıyoruz." diyerek bize bu vatanı armağan eden Mehmetçiğimizin adının uçsuz bucaksız ormanlarda yaşamasını arzu ettiğini dile getirdi.

Takipçileri de Doğukan Manço'nun çağrısına kayıtsız kalmayarak bağış yapmaya başladı.& ;



