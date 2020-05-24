Bilişim sektörünün gelecek vaat eden isimleri arasında gösterilen ve sosyal sorumluluk projeleri ile gündeme gelen Doğukan Öner, virüs kabusuna bağlı sokağa çıkma yasağı sebebiyle Ramazan Bayramı'nın bu yıl daha buruk bir şekilde geçeceğini belirterek, büyüklerin gençlere her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğunu unutmamak gerektiğini söyledi.



Yardımlaşma kampanyaları ve sosyal sorumluluk projeleri ile de zaman zaman adından söz ettiren genç ve başarılı iş adamı Doğukan Öner, "Pandemi süreci sektörel piyasaları etkilediği gibi, bu sene Ramazan ayına denk geldi. Bizler millet olarak Ramazan ayında toplu iftar sofralarında buluşmaya, bayramlarda ise eş dost ve akraba ziyaretleri gerçekleştirmeye alışkın bir milletiz. Fakat mevcut durum ve salgın bu bayramın biraz daha buruk bir şekilde kutlanmasını gerektiriyor. Öncelikle kendi sağlığımıza dikkat etmeliyiz. Pandemi sürecinde olmamız eş, dost, akraba ve yaşlılarımızı aramamıza engel değil. Teknolojinin imkanlarından faydalanarak yakınlarımızı görüntülü olarak arayabilir bayramlarını kutlayabiliriz. Bir arada olmanın verdiği sıcaklığı vermese de bayramlarda yine birlik ve beraberlik geleneğimizi de sürdürmüş oluruz" dedi.



Salgın sürecinden en fazla etkilenen yaşlılarımızı unutmamız gerektiğine değinen iş adamı "Pandemi süreci en çok yaşlılarımızı etkiledi. Uzun bir süre evlerinden çıkamadılar ve seyahat edemediler. Büyüklerimiz kalabalık ve bir arada bayram geçirmeye alışkınlar. Onlara bu bayramda kendilerini yalnız hissettirmemeliyiz. Her şeyin onların daha sağlıklı olabilmesi için olduğunu belirterek telefon yolu ile de olsa bayramlarını kutlamalıyız" dedi.



Türk milleti olarak geleneklerimize son derece bağlı olduğumuzu belirten başarılı iş adamı, salgın süreci normale döndüğü zaman sevdiklerimizle kucaklaşmanın heyecan verici olacağını sözlerine ekledi. - OSMANİYE