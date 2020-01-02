Doğukan Sinik'in dayılık heyecanı - Son Dakika
Son Dakika Spor Doğukan Sinik'in dayılık heyecanı - Son Dakika Spor

Doğukan Sinik'in dayılık heyecanı

6 saat önce

Antalyaspor'un genç yıldızı Doğukan Sinik dayı oldu.

Doğukan Sinik'in dayılık heyecanı, System.String[]

Antalyaspor'un genç yıldızı Doğukan Sinik dayı oldu. Doğukan Sinik'in ablası Tuğçe ve eniştesi Soner Kayseri çiftinin dünyaya gelen bebeğine Alvina ismi verildi. Doğukan Sinik, yeğenine ilk hediye olarak üzerinde adının yazılı olduğu bir Antalyaspor forması aldı. Minik Alvina'yı kucağına alarak yaşadığı heyecanı ölümsüzleştiren Doğukan Sinik, "Yeğenim Alvina'nın sağlıklı olarak dünyaya gelmesi en büyük arzumuzdu. Şimdi de kucağımıza almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Umarım uzun, sağlıklı ve mutlu bir yaşamı olur" diye konuştu. - ANTALYA

Antalyaspor, Kayseri, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 10:03 Kaynak: İHA
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