Doğukan Sinin resmen Hull City'de

Antalyaspor'un altyapısından yetişen Doğukan Sinik geçen sezon 31 lig maçında 3 gol atıp, 7 asist yaptı. Başarılı orta saha görev aldığı A Milli Takım 'da da 5 maçta 2 kaydetti.

Kulübün sosyal medya hesabından 'Yolun açık olsun' başlığıyla yapılan açıklamada: "Futbolcumuz Doğukan Sinik'in transferi konusunda Hull City ile anlaşmaya varılmıştır. Altyapımızdan yetişerek kulübümüze uzun yıllar hizmet eden Doğukan Sinik'e teşekkür eder, yeni takımında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

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