Son Dakika Haberleri: Doğukan Ulu: "Kayıpsız bir şekilde devam etmek istiyoruz"
Son Dakika Spor Doğukan Ulu: 'Kayıpsız bir şekilde devam etmek istiyoruz'

Doğukan Ulu: "Kayıpsız bir şekilde devam etmek istiyoruz"

7 saat önce

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı oyuncusu Doğukan Ulu, "İzmir'de Arkas'a karşı oynayacağız. Bu maçı da alıp kayıpsız devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

Doğukan Ulu:

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı oyuncusu Doğukan Ulu, " İzmir'de Arkas'a karşı oynayacağız. Bu maçı da alıp kayıpsız devam etmek istiyoruz" diye konuştu.


Galatasaray HDİ Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nın genç ismi Doğukan Ulu, Efeler Ligi'nde geçen 4 haftalık periyodu değerlendirdi. Lig hakkında görüşlerini belirten Ulu, "Lig başlamadan Fenerbahçe'ye karşı oynadığımız Süper Kupa maçını kazanıp kupayı müzemize götürmenin moraliyle lige başladık. Bu moralle 4 maçımızı da kazanıp 4'te 4 yaptık. Yeni transferlerimizle gerçekten çok iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Takımımızda çok iyi bir arkadaşlık var bu da bize başarıyı getiriyor. Sırada İzmir'de Arkas'a karşı oynayacağız. Bu maçı da alıp kayıpsız devam etmek istiyoruz" dedi. - İSTANBUL

Galatasaray, voleybol, İzmir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 09:32 Kaynak: İHA
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