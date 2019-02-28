Doğum, çocuk, kadın ve toplum sağlığı açısından önemli

Dünya Sağlık Örgütü'nün doğumların yüzde 15'inin sezaryen ile olmasını normal kabul ettiğini belirten Prof. Dr. Aydan Biri, normal doğumun anne, bebek ve toplum sağlığı açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün doğumların yüzde 15'inin sezaryen ile olmasını normal kabul ettiğini belirten Prof. Dr. Aydan Biri, normal doğumun anne, bebek ve toplum sağlığı açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

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