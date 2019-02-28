Son Dakika Haberleri: Doğum, çocuk, kadın ve toplum sağlığı açısından önemli

Doğum, çocuk, kadın ve toplum sağlığı açısından önemli

2 saat önce

Dünya Sağlık Örgütü'nün doğumların yüzde 15'inin sezaryen ile olmasını normal kabul ettiğini belirten Prof. Dr. Aydan Biri, normal doğumun anne, bebek ve toplum sağlığı açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Doğum, çocuk, kadın ve toplum sağlığı açısından önemli, System.String[]
Dünya Sağlık Örgütü'nün doğumların yüzde 15'inin sezaryen ile olmasını normal kabul ettiğini belirten Prof. Dr. Aydan Biri, normal doğumun anne, bebek ve toplum sağlığı açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:15 

Anne, Dünya Sağlık Örgütü, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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