Doğum günü dönüşü araç şarampole uçtu: 1 yaralı - Son Dakika

Antalya'da bir otomobil, karşı şeride geçip ağaç ve aydınlatma direğini yıkarak 3 metrelik şarampole uçtu. Kazada ehliyetsiz ve alkollü sürücü yaralandı. Araç sürücüsünün doğum günü olduğu öğrenildi.



Kaza, Manavgat ilçesi Herdford Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eski Hisar Mahalles'nden Titreyengöl istikametine seyir eden B.Y.'nin kullandığı 07 AJR 590 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşıp karşı şeride geçti. Doğum günü sonrası arkadaşlarını bırakan B.Y.'nin kullandığı araç, aydınlatma direğini devirerek 3 metre yükseklikten buğday tarlasına uçtu. Kazada otomobil sürücüsü B.Y. yaralanırken, yanında bulunan arkadaşı kazayı yara almadan atlattı. Çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılan B.Y., 112 sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından olay yerine gelen B.Y.'nin babası, aracı kendisinin kullandığını, oğlunun da yanında yolcu olarak bulunduğunu iddia etti. Şehir polis kameraları incelendiğinde aracı B.Y.'nin kullandığı, yanında da arkadaşının olduğu görüldü.



Ambulansla hastaneye kaldırılan B.Y.'nin 0.64 promil alkollü olduğu ve sürücü belgesinin olmadığı belirlendi. Sürücü hakkında alkollü ve sürücü belgesiz araç kullanmaktan işlem yapıldı. - ANTALYA