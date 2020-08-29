Doğum günü hediyelerinden vazgeçip 1,5 ton mama aldırdı - Son Dakika

Doğum günü hediyelerinden vazgeçip 1,5 ton mama aldırdı

' Doğum gününde arkadaşlarından kendisine gelecek hediye yerine, sokak hayvanları için mama alınmasını talep etti.

' Doğum gününde arkadaşlarından kendisine gelecek hediye yerine, sokak hayvanları için mama alınmasını talep etti. Meltem Kaygun'un bu talebine arkadaşları da karşılık vererek sokak hayvanları için 1,5 ton mama aldı. Kaygun, 'Sokakta yaşamak zorunda kalan dostlarımız için böyle bir şey düşündüm. Doğum günümü sokak hayvanlarının yararına kullanabileceğim bir amaç olarak gördüm' dedi. Sokak hayvanları için doğum gününde farkındalık oluşturmak adına bir projeye imza atan Meltem Kaygun, 31. yaşına gireceği doğum gününde kendisine hediye alınması yerine sokak hayvanlarına mama alınmasını istedi. Kaygun'un bu isteği doğrultusunda ailesi ve arkadaşları 1,5 ton mama aldı. Alınan mamalar Ümraniye Belediyesi Hayvan Barınağı'na teslim edildi. Hayvan barınağında çalışan ekiplerde Meltem Kaygun'un bu jesti için doğum gününü kutlayarak pasta kesti. Kaygun'da doğum gününden 1 hafta sonra yine barınağa giderek hayvanları elleriyle besledi. 'AİLEM VE ARKDAŞLARIM BUNA ÇOK DESTEK OLDULAR? Kaygun, doğum gününde sokak hayvanlarına mama alınması fikrini ailesi ve arkadaşlarıyla paylaştığında kendisine çok önemli bir destek verdiklerini ifade ederek, 'Öncelikle hayvanları çok seviyorum. Sokakta yaşamak zorunda kalan dostlarımız için böyle bir şey düşündüm. Doğum günümü sokak hayvanlarının yararına kullanabileceğim bir amaç olarak gördüm. Ailem ve arkadaşlarım da buna destek oldular. 80 paket yaklaşık yani 1,5 ton mama alındı. Bu mamaları da barınağa bağışladık. Sokak hayvanlarının şartlarını bir nebze de olsa iyileştirebileceğim ve katkı sağlayabileceğim diye düşündüm' diye konuştu. 'ÖZEL GÜNLERİMİZİ SOKAK HAYVANLARINA MAMA ALMAK GİBİ KULLANABİLİRİZ?İnsanların doğum günü gibi özel etkinliklerde buna benzer şeyler yapabileceğini vurgulayan Meltem Kaygun, 'Barınaklar, huzur evleri, çocuk esirgeme kurumları gibi yerlere, özel günlerimizde kendimize gelecek hediyeler yerine, bu özel günleri sokak hayvanlarına mama almak gibi kullanabiliriz' dedi. Kaygun, sosyal medyanın gücüne inandığını ve bu gibi etkinlikleri insanların sosyal medya aracılığıyla da duyurup, sokak hayvanlarına daha çok yararlı olunması gerektiğini söyledi. Ümraniye Belediyesi Hayvan Barınağı'na verilen 1,5 ton mamanın, hem barınakta yaşayan hem de sokakta yaşamını sürdüren hayvanlar için haftalık ve günlük belirli periyotlarla dağıtılmak üzere planlandığı bildirildi.

- İstanbul - İstanbul

Ümraniye, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 10:13 - Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › Doğum günü hediyelerinden vazgeçip 1,5 ton mama aldırdı - Son Dakika

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