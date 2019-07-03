Doğum günü kutlaması dönüşü kaza: 2 yaralı

İZMİR'in Kınık ilçesinde, devrilen motosikletin sürücüsü Emre Kaya (26) ile arkadaşı Zekai Türkekul (26) yaralandı. Kasksız olan iki arkadaşın doğum günü kutlamasından dönerken kaza yaptıkları belirlendi.Kaza, saat 01.00 sıralarında, Kınık- Bergama karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Zekai Türkekul, arkadaşı Emre Kaya'nın doğum gününü, birlikte Dikili ilçesindeki bir eğlence mekanında kutladı. Ardından iki arkadaş Emre Kaya yönetimindeki 35 L 9896 plakalı motosikletle, Kınık ilçe merkezindeki evlerine dönmek üzere yola çıktı. Motosiklet, yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Her ikisi de kasksız olan Kaya ve Türkekul yaralandı.Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, gelen ambulansla Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Emre Kaya'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

- İzmir