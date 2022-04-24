Doğum günü kutlaması için gittiği kanola tarlasında evlilik teklifi aldı - Son Dakika

Kırklareli'nde bir kişi, doğum günü kutlaması için davet ettiği kız arkadaşına kanola tarlasında evlilik teklifinde bulundu.

Babaeski Belediyesinde itfaiyesinde görev yapan Samed Karakaş (23), uzun süredir gönül bağı olan kız arkadaşı Simay Öztürk'e (21) farklı bir evlenme teklifi gerçekleştirmek için arkadaşlarıyla hazırlık yaptı.

Samed Karakaş, kız arkadaşı Simay Öztürk'ü Pehlivanköy ilçesine bağlı Kuştepe köyünde fotoğraf çekim etkinliği olan kanola tarlasına doğum gününü kutlamak için çağırdı.

Buraya giden Simay Öztürk, tarlaya konulan masanın üzerindeki doğum günü pastasını üflemesi sonrası "Güzelliğin kadar güzel bir hayat yaşamak için benimle evlenir misin?" pankartını görünce heyecanlandı ve gözyaşlarını gizleyemedi.

Karakaş'ın evlilik teklifini "evet" diyerek kabul eden Simay Öztürk, kendisi için büyük bir sürpriz olduğunu söyledi.

Karakaş ise bir süredir evlenme teklifi için hazırlık yaptığını belirtti.

Hayalindeki evlilik teklifini yaptığı için mutlu olduğunu ifade eden Karakaş, "Arkadaşlarımla bu etkinliği düzenlemek için bir süredir çalışıyoruz. Yorucu oldu ama sonu mutlu oldu." diye konuştu.

Karakaş, seneye evleneceklerini kaydetti.